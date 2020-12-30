Глава города Сунжа исполнил заветную мечту юного Тамерлана Баркинхоева

Мальчишка также изъявил желание встретиться с мэром Хаваш-Багаудином Сапралиевым. Просьба была услышана, и градоначальник пригласил Тамерлана вместе с его родными — братом, сестрой и тётей — в администрацию города.

В ходе дружеского разговора мальчик поведал главе города об успехах, планах и обо всем сокровенном. Ребята остались без родителей. Десять лет назад умер отец, а в июле этого года от онкологии скончалась и мама ребят. Сейчас они воспитываются тётей.

Казбан Баркинхоева старается всячески обогреть ребят, подарить тепло, которого им так не хватает. Хаваш-Багаудин Сапралиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, отметил, что ребята всегда могут рассчитывать на его помощь и поддержку. Дети выразили благодарность за оказанную заботу и пообещали хорошо учиться.