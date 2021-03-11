Глава ЦБ считает, что льготную ипотеку в 24 регионах России, в том числе Ингушетии, можно продлить

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — заявила Набиуллина.

По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки. Это — Ингушетия, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан и другие.

Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года, подтвердила в разговоре с «Известиями» глава ЦБ.

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать и людей в этот период, и строителей. Но — здесь наша позиция не изменилась — как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — рассказала Набиуллина.

Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была принята в разгар пандемии. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021-го.

Ранее ТАСС (в феврале текущего года) со ссылкой на Центробанк России сообщал, что в минувшем году самый высокий процент ставки по ипотеке зафиксирован в Ингушетии (8,35%) и Тыве (8,22%). В целом средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в декабре 2019 года снизилась с 9% до 7,36%.

Ипотечные ставки выше средних значений в минувшем году также были отмечены в Чечне и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%).

Также в октябре 2020 года РИА Новости сообщало, что меньше всего кредитов берут в Ингушетии — 10,3%. Больше всего должников перед кредитными организациями живет в Калмыкии — 86,9%. Москва находится на седьмом месте — 29,6%.