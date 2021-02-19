Глава бандргруппы ответит в суде за нападения на посты ДПС в Ингушетии и подрыв бронетранспортера

«По версии следствия, обвиняемый, являясь одним из руководителей преступного сообщества, в 2009-2010 годах организовал совершение на территории Республики Ингушетия участниками банд трех вооруженных нападений на посты ДПС Назрановского района, в результате чего девять сотрудников полиции и одиннадцать военнослужащих получили ранения, четыре человека, включая двух гражданских лиц, случайно оказавшихся на месте преступления — убиты», — сказано в сообщении.

В релизе отмечается, что в декабре 2009 года участники банды совершили на автодороге «Кавказ» подрыв бронетранспортера войсковой части 3918 Внутренних войск МВД. В результате четыре военнослужащих получили ранения.

Он обвиняется в создании и руководство преступным сообществом, создании и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащих, умышленном убийство двух лиц, сопряженное с бандитизмом.

Кроме того ему вменяют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление взрывных устройств.

Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

Расследование дела остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, продолжается.