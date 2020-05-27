Глава администрации столицы Ингушетии попал в ДТП
Мэр Магаса Руслан Арсамаков получил различные травмы при автомобильной аварии на дороге в столице, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«По предварительным данным, авария произошла ночью. Причиной ДТП мог стать наезд на сооружение моста. Глава города с различными травмами госпитализирован», — сказал источник.
Он отметил, что на месте инцидента работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Арсмаков был назначен исполняющим обязанности градоначальника в октябре прошлого года. 13 ноября горсовет утвердил его в должности.
Единороссу, руководителю столичной мэрии 57 лет. Он окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности «Французский язык и литература». С 1992 года он проработал в различных частных коммерческих фирмах, занимался предпринимательской деятельностью.
С 2007 по 2009 годы в «Ингушэнерго» работал начальником аудита Магасовского энергосбыта. Последние годы возглавлял электросеть Магаса в качестве директора.