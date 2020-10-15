Глава администрации района и дзюдоист из Ингушетии награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Указом Президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава администрации Джейрахского района Ингушетии Ахмед Льянов.
Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен известный дзюдоист Хусен Халмурзиев — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, и общественную деятельность.
Ахмед Льянов возглавляет администрацию горного района с октября 2015 года. Работал на различных должностях, в том числе — главой администрации сельского поселения Джейрах. Он награжден медалью «За содействие в охране государственной границы России», имеет другие государственные и ведомственные награды.
Хусен Халмурзиев — двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира среди юниоров, призер чемпионата Европы, мастер спорта России международного класса.