Глава администрации района и дзюдоист из Ингушетии награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен известный дзюдоист Хусен Халмурзиев — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, и общественную деятельность.

Ахмед Льянов возглавляет администрацию горного района с октября 2015 года. Работал на различных должностях, в том числе — главой администрации сельского поселения Джейрах. Он награжден медалью «За содействие в охране государственной границы России», имеет другие государственные и ведомственные награды.

Хусен Халмурзиев — двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира среди юниоров, призер чемпионата Европы, мастер спорта России международного класса.