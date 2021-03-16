Глава администрации Джейрахского района Ингушетии поддержал спортивный проект активиста
Глава администрации Джейрахского района Ахмед Льянов поддержал проект активиста Тимура Цурова «Спортивная площадка «Колой» как альтернатива наркомании».
Данный проект направлен на развитие спорта и на профилактику наркомании среди молодежи, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района. Тимур проинформировал о целях проекта, которые направлены на создание условий, обеспечивающих возможность для молодежи вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Ахмед Льянов с одобрением отнесся к идее и подчеркнул, что администрация Джейрахского района поддерживает проект и окажет содействие в его реализации.