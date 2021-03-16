Глава администрации Джейрахского района Ингушетии поддержал спортивный проект активиста

Данный проект направлен на развитие спорта и на профилактику наркомании среди молодежи, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района. Тимур проинформировал о целях проекта, которые направлены на создание условий, обеспечивающих возможность для молодежи вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Ахмед Льянов с одобрением отнесся к идее и подчеркнул, что администрация Джейрахского района поддерживает проект и окажет содействие в его реализации.