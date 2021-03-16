Глава администрации Джейрахского района Ингушетии поддержал спортивный проект активиста

0

Глава администрации Джейрахского района Ахмед Льянов поддержал проект активиста Тимура Цурова «Спортивная площадка «Колой» как альтернатива наркомании».

Данный проект направлен на развитие спорта и на профилактику наркомании среди молодежи, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района. Тимур проинформировал о целях проекта, которые направлены на создание условий, обеспечивающих возможность для молодежи вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Ахмед Льянов с одобрением отнесся к идее и подчеркнул, что администрация Джейрахского района поддерживает проект и окажет содействие в его реализации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Магасе проведут реконструкцию сквера, названного в честь 245-летия российско-ингушского союза
В российских школах могут сократить количество контрольных работ
Министерство культуры Ингушетии продолжает набор абитуриентов для поступления в профильные вузы страны
Мастер декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров представил свои работы на чемпионате WorldSkills
Ингушетия получит около 3 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с Covid-19
Ингушский боксер-профессионал Курейш Сагов побьется за титул чемпиона России
Калиматов анонсировал проведение серии выездных совещаний в формате «муниципального часа»
Сотрудники «нефтяного полка» управления Росгвардии по Ингушетии будут трудоустроены
В Ингушетии открылся реабилитационный центр по борьбе с наркоманией «Наследие»
Власти Ингушетии и представители «Центргеко Холдинг» обсудили вопросы взаимодействия в сфере нефтегазодобычи
Во всех школах Ингушетии проходят всероссийские проверочные работы

Главное

Яндекс.Метрика

 