Гимназия в Ингушетии вошла во всероссийский рейтинг RAEX по качеству образования

«Мы получили письмо от рейтингового агентства RAEX-аналитика. Наша гимназия в ТОП-20 школ Северо-Кавказского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России и среди лучших учебных заведений СКФО по количеству выпускников, также поступивших в лучшие вузы России в сфере «Экономика и управления», — сказал Парагульгов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный список конкурентоспособных школ России, выпускники которых оказались успешнее всего при поступлении в ведущие вузы: в него вошли 160 школ и лицеев. Среди них гимназия «Марем» в столице Ингушетии Магасе.