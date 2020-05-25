Образование

Гимназия в Ингушетии вошла во всероссийский рейтинг RAEX по качеству образования

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ГАОУ гимназия номер один города Назрани вошла во всероссийский рейтинг RAEX по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, сообщил газете «Ингушетия» директор образовательного учреждения Магомед Парагульгов.

«Мы получили письмо от рейтингового агентства RAEX-аналитика. Наша гимназия в ТОП-20 школ Северо-Кавказского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России и среди лучших учебных заведений СКФО по количеству выпускников, также поступивших в лучшие вузы России в сфере «Экономика и управления», — сказал Парагульгов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный список конкурентоспособных школ России, выпускники которых оказались успешнее всего при поступлении в ведущие вузы: в него вошли 160 школ и лицеев. Среди них гимназия «Марем» в столице Ингушетии Магасе.

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