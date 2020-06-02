ГИБДД сможет присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов

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ГИБДД сможет присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По данным издания, МВД уже внесло соответствующие изменения в ведомственный приказ.

Согласно новым правилам, сообщило РИА «Новости», номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти. До этого в начале кода использовались только цифры один и семь.

По оценкам экспертов, первыми с изменениями столкнутся жители столицы.

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