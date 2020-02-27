Урок мужества

Герой России Абубакар Костоев и ветераны МВД провели урок мужества для школьников Ингушетии

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Ветераны регионального МВД и Герой России Абубакар Костоев провели совместный урок мужества для школьников в сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии, сообщает пресс-служба силового ведомства республики.

«Преподавательский состав и учащиеся школы подготовили для гостей обширную концертную программу. Ребята исполнили яркие и зажигательные танцы, прозвучали песни и стихи на военную и патриотическую тематику. Подобные мероприятия способствуют популяризации профессии сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

Ученики поблагодарили гостей за содержательный рассказ, пообещав никогда не забывать, помнить имена героев и проносить историю своего Отечества через годы.

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