Герой России Абубакар Костоев и ветераны МВД провели урок мужества для школьников Ингушетии

«Преподавательский состав и учащиеся школы подготовили для гостей обширную концертную программу. Ребята исполнили яркие и зажигательные танцы, прозвучали песни и стихи на военную и патриотическую тематику. Подобные мероприятия способствуют популяризации профессии сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

Ученики поблагодарили гостей за содержательный рассказ, пообещав никогда не забывать, помнить имена героев и проносить историю своего Отечества через годы.