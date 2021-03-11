Генпрокуратура просит вернуть в СИЗО участницу протестных акций в Ингушетии

«Генеральная прокуратура обжаловала решение об изменении меры пресечения Саутиевой в Ставропольском краевом суде. По их мнению, она может скрыться от суда, если ее не вернуть в СИЗО», — сказал Куриев.

По его словам, сейчас защита активистки, бывшего заместителя директора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии готовит возражения. После освобождения из-под стражи квартиру для обвиняемой сняли в Ессентуках для того, чтобы не возникало сложностей при доставлении ее в суд на слушания.

При этом в апелляционном представлении говорится, что мера пресечения в виде ареста Саутиевой изменена на домашний арест сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 9 мая 2021 г. Надзорное ведомство требует заключить ее под стражу до 9 мая.

Ранее сообщалось, что накануне защита добилась освобождения Саутиевой из-под стражи. Она будет находиться под домашним арестом.