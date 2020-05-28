Генеральная прокуратура Российской Федерации приглашает молодёжь Ингушетии к участию в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы

Его проведение анонсировано на 8-й сессии конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Прием работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2020 г. на официальном сайте конкурса в двух номинациях — социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.