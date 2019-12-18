Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 15,5 млн руб. при возведении школы в Ингушетии

«По данным следствия, с 2015 по 2017 годы подозреваемый в ходе строительства школы на 504 места в сельском поселении Сагопши представил в Минстрой республики акты приемки строительно-монтажных работ с ложными сведениями об их выполнении», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что объемы проведенных работ им намеренно были завышены на сумму около 15,5 млн рублей.

Главе стройфирмы вменяют ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).