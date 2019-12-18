Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 15, 5 млн руб. при возведении школы в Ингушетии
Следователи завели уголовное дело на гендиректора строительной компании по подозрению в крупном мошенничестве, при строительстве объекта госзаказа в Малгобекском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.
«По данным следствия, с 2015 по 2017 годы подозреваемый в ходе строительства школы на 504 мест в сельском поселении Сагопши представил в Минстрой республики акты приемки строительно-монтажных работ с ложными сведениями об их выполнении», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что объемы проведенных работ им намеренно были завышены на сумму около 15,5 млн рублей.
Главе стройфирмы вменяют ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).