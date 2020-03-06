Мошенничество

Гендиректор двух фирм в Ингушетии подозревается в мошенничестве

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В отношении 26-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК России — «мошенничество при получении выплат», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике

По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый, являясь гендиректором обществ с ограниченной ответственностью «Парадиз» и «Бродвей», необоснованно внес в отчеты формы 4-ФСС заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев по беременности и родам, временной нетрудоспособности, уходу за ребенком — на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

Денежные средства, поступившие из фонда социального страхования республики на банковские счета указанных юридических лиц, были им использованы по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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