Гендиректор двух фирм в Ингушетии подозревается в мошенничестве

По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый, являясь гендиректором обществ с ограниченной ответственностью «Парадиз» и «Бродвей», необоснованно внес в отчеты формы 4-ФСС заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев по беременности и родам, временной нетрудоспособности, уходу за ребенком — на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

Денежные средства, поступившие из фонда социального страхования республики на банковские счета указанных юридических лиц, были им использованы по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.