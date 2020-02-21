Газовики Ингушетии выявили 6 незаконных врезок в систему газоснабжения в Назрани

По всем зафиксированным нарушениям сотрудники газовой компании составили акты, материалы которых направлены в правоохранительные органы для квалификации действий нарушителей в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае выявления повторного подключения к системе газораспределения законом предусмотрено уголовное наказание.

«Незаконные подключения влекут за собой не только угрозу имуществу, но и здоровью и жизни как самого нарушителя закона, так и окружающих его людей. Главная задача специалистов в таких рейдах — обеспечить безопасное и безаварийное газоснабжение потребителей в республике. Этот контроль осуществляется на постоянной основе», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Дмитрий Осетров.