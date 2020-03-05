Газовики Ингушетии устранили незаконные врезки в систему газоснабжения в Малгобекском районе республики

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Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» пресекли самовольное подключение к системе газоснабжения и незаконный отбор газа жителями Малгобекского района Республики Ингушетия.

В ходе очередного рейда было отключено 7 домовладений в сельском поселение Верхние Ачалуки Малгобекского района, подключенных к газораспределительным сетям кустарным способом.

В частности, одним из абонентов-нарушителей закона, проживающим по ул. 70-лет Победы осуществлена незаконная врезка и проведена от газопровода к своему дому металлопластиковая труба, протяженностью более 1 км.

Все несанкционированные врезки незамедлительно были устранены путем проведения газосварочных работ специалистами АО «Газпром газораспределение Назрань». Факты незаконных врезок задокументированы и переданы в правоохранительные органы Республики Ингушетия для привлечения виновных лиц к административной (уголовной) ответственности.

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