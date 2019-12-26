Газовая служба Ингушетии переходит на усиленный режим работы до 9 января

В соответствии с разработанным планом мероприятий ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций: организованы дополнительные объезды и осмотры газовых объектов. С персоналом аварийных бригад проведён дополнительный инструктаж о мерах оперативного реагирования на нештатные ситуации.

Кроме того, в целях контроля работы системы газораспределения и оперативного решения возникших задач в период с 31 декабря 2019 года и до конца праздничных дней будет организовано дежурство на рабочих местах руководящего состава компании.

«Наша приоритетная задача — обеспечить стабильное газоснабжение наших потребителей. Мы делаем все зависящее от нас, чтобы оно было бесперебойным и безаварийным. Также призываем всех абонентов не пренебрегать в праздничные дни элементарными правилами безопасности в обращении с бытовым газом, быть внимательными и при любом подозрении на утечку газа звонить на единый номер аварийно-диспетчерской газовой службы «104» — отметил исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Назрань» Александр Доновский.

Усиленный режим работы газовиков продлится до 9 января.