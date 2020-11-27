Газоснабжение

Газоснабжение в Ингушетии будут развивать в рамках новой программы до 2025 года

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Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 год. Об этом сообщается в релизе компании. 

«Согласно документу, компания построит межпоселковый газопровод в Джейрахском районе. Это обеспечит условия для газификации детского оздоровительного лагеря «Эрзи» и перспективных объектов туристического кластера», — отмечается в сообщении.

«Газпром» также проведет техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Кантышево» и построит от нее газопровод-связку к ГРС «Назрань-2». В результате будут созданы возможности для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых в Назрановском районе.

«Газпром» и Ингушетия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 85,3%, в том числе городов — 85,8%, сельской местности — 85,2%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.

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