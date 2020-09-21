Фестиваль

Газета «Ингушетия» один из информационных партнеров фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

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26 сентября текущего года на территории центра семьи «Казан» в Татарстане состоится III фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Один из информационных партнеров мероприятия, которое традиционно пройдет в формате фестиваля выходного дня, республиканская общественно-политическая газета «Ингушетия».

Главным событием станет большой гала-концерт ведущих артистов и творческих коллективов Северного Кавказа, которые представят свои номера в пяти номинациях: «Хореография», «Видеоролик», «Музыкальное исполнительское искусство», «Художественное слово», «Вокальное искусство». Концертная программа начнет свою работу с 11 утра.

Богатство народных танцев, самобытность песенных мелодий, разнообразие музыкальных инструментов, поэзия в исполнении— все это будет представлено на одной сцене для того, чтобы познакомить жителей России с душой Северного Кавказа и показать, что в единстве народов — сила нашей страны, отмечается в релизе организаторов мероприятия.

На сцене выступят более 100 артистов, победителей регионального отборочного этапа фестиваля. Параллельно с гала-концертом с 10 утра в рамках фестиваля будут работать тематические развлекательные площадки. Так, в зоне «Еда» гости смогут продегустировать и узнать секреты приготовления многих блюд национальной кухни.

На ремесленной площадке представят традиционные изделия народов Северного Кавказа, тут можно будет познакомиться с гончарным ремеслом, секретами ковки по металлу. Детям и подросткам будут интересны традиционные игры кавказских народов, а также викторины и конкурсы, которые проведут аниматоры в национальных костюмах.

В шатре портала «Это — Кавказ» можно будет пройти квест на знание Северного Кавказа, а также получить сувениры фестиваля. Также на всей территории фестиваля будут расположены тематических фотозоны, где можно сфотографироваться на фоне природы и достопримечательностей каждого из регионов СКФО.

Фестиваль организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».

Вход на мероприятие свободный.

По поводу аккредитации СМИ просьба обращаться к Анне Шиловой, shilova_a@tass. ru, (926) 898-36-66.

Главные информационные партнеры фестиваля: Общественное телевидение России и газета «Аргументы и факты».

Напомним, в 2019 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, мероприятие посетили около 7000 человек, на сцене выступили более 150 артистов. В 2018 году фестиваль состоялся в Москве на Тверской площади, гостями мероприятия стали более 10 000 человек, на сцене выступили более 300 артистов.

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