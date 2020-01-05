Гастрономический, религиозный и экологический виды туризма будут развивать в Ингушетии в 2020 году

«В этом году мы намерены активно заняться развитием гастрономического, религиозного и экотуризма. Мы будем заключать соглашения и договариваться с туроператорами регионов страны для того, чтобы они предоставляли нам туристов, которые предпочитают, к примеру, религиозный туризм. На территории Ингушетии множество объектов, к которым могли бы приезжать люди, это и самый древний в России христианский храм Тхаба-Ерды, это исламский мавзолей Борга-Каш, к которому совершают паломничество мусульмане из регионов СКФО», — сказал Мизиев.

По его словам, у комитета есть планы объединить мероприятия религиозного туризма с гастрономическим.

«Также мы думаем возродить направление гастротуризма «Халяль-тур», который мы объединим с религиозным туризмом и сделаем общий тур. То есть люди могут не только посетить примечательные религиозные места, а также познакомиться с ингушским гостеприимством, кухней, традициями. А если говорить об экотуризме, 30 из 32 уже имеющихся маршрутов являются экологическими, также мы дополнительно будем разрабатывать новые маршруты, добавим конные прогулки к пешим», — отметил председатель комитета, добавив, что сейчас в ведомстве разрабатывают полный план мероприятий по развитию новых видов туризма.

Халяль-тур в Ингушетии проводидся с 2015 года, с тех пор в нем приняли участие сотни туристов из 20 различных стран. В 2018 году халяль-тур собрал в республике около 20 болельщиков, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а в 2019 году проект был прерван. Халяль-тур предполагает посещение ингушских семей, в которых встречают гостей традиционными блюдами, хозяева рассказывают туристам о национальных традициях и культуре.

По информации комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран мира. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика.