Спорт

Футбольное поле с искусственным покрытием построят в селе Новый Редант Ингушетии до конца года

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В сельском поселении Новый Редант Малгобекского района Ингушетии в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» начато строительство футбольного поля с улучшенным искусственным покрытием, сообщили в районной администрации.

«На данном этапе техническая готовность основания составляет более 50%. Для строительства данного объекта используются только качественные расходные материалы. Строительство футбольного поля завершится до конца текущего года», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что участие в национальном проекте по созданию новых физкультурных объектов, в частности, футбольных полей с искусственными покрытиями и легкоатлетическими беговыми дорожками позволяет решать задачу по развитию детского и массового спорта в районе и регионе в целом.

Напомним, что нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет составил 3,1 триллиона рублей.

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