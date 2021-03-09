Футбольное поле с искусственным покрытием построят в селе Новый Редант Ингушетии до конца года

«На данном этапе техническая готовность основания составляет более 50%. Для строительства данного объекта используются только качественные расходные материалы. Строительство футбольного поля завершится до конца текущего года», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что участие в национальном проекте по созданию новых физкультурных объектов, в частности, футбольных полей с искусственными покрытиями и легкоатлетическими беговыми дорожками позволяет решать задачу по развитию детского и массового спорта в районе и регионе в целом.

Напомним, что нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет составил 3,1 триллиона рублей.