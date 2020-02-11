Фотопроект-конкурс и выставку для развития экотуризма запустят в Ингушетии
В Ингушетии в марте 2020 года для развития экологического туризма планируется запустить фотопроект-конкурс, а затем и выставку фотографий, сделанных профессионалами и любителями, сообщила СМИ пресс-секретарь комитета по туризму региона Жанетта Гулиева.
«1 марта мы запустим масштабный республиканский фотопроект, в котором сможет принять участие любой желающий — как профессионал, так и любитель. Одно из условий конкурса — фото должно быть сделано на территории Ингушетии, должно быть комбинированным, а в кадре должен быть ребенок рядом с редкими и красивыми растениями или животными. Мы запускаем республиканский фотопроект для продвижения экологического туризма в регионе, поскольку для этого у нас есть все предпосылки, начиная с чистой экологии и заканчивая богатой фауной и флорой, а фотографы просто покажут, на свой взгляд, самые прекрасные места и моменты», — сказала Гулиева.
По ее словам, отбор победителей будет проводиться в два этапа, сначала на странице комитета в Instagram, где опубликованы работы, а затем уже на фотовыставке.
«Победителей ждет денежное вознаграждение, отдых на всесезонном курорте «Армхи» в горах Ингушетии и другие призы», — добавила Гулиева.