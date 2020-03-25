Формирование списков для организации вывозных рейсов из-за рубежа завершается 26 марта

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МИД России обратил внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта.

Туристов попросили незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения.

Также всех граждан, возвращающихся из-за рубежа, попросили быть готовыми к обязательным карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда на территорию России, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями.

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