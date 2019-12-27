Фонды Национальной библиотеки пополнились дарственными изданиями правоведа Алексея Стефанова

Учебник «Основы права России» предназначен для высших, средних профессиональных и общеобразовательных учебных заведений. Каждая глава этого труда раскрывает тот или иной раздел основ российского права: «Основы теории государства и права», «Основы конституционного права Росии», «Основы Административного права России» и т. д.

Монография «Пограничное право России: история возникновения и развития» содержит сведения о зарождении пограничной охраны России, начиная с Древней Руси, Московского царства и Российского государства IX-XVII вв., до современного периода отечественной истории. Издание предназначено для пограничных высших учебных заведений, кадетских корпусов и классов общеобразовательных школ, патриотического воспитания личного состава подразделений ФСБ России.

«Данные издания, несомненно, найдут своего читателя и особенно пригодятся будущим юристам — студентам и аспирантам юридических факультетов колледжей и вузов», — сказано в релизе.