Фонды Национальной библиотеки пополнились дарственными изданиями правоведа Алексея Стефанова

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые издания — «Основы права России» и «Пограничное право России», переданные в дар автором, литератором-правоведом Алексеем Стефановым вместе с сопроводительным письмом, а также с автографами и пожеланиями, сообщает пресс-служба учреждения.

Учебник «Основы права России» предназначен для высших, средних профессиональных и общеобразовательных учебных заведений. Каждая глава этого труда раскрывает тот или иной раздел основ российского права: «Основы теории государства и права», «Основы конституционного права Росии», «Основы Административного права России» и т. д.

Монография «Пограничное право России: история возникновения и развития» содержит сведения о зарождении пограничной охраны России, начиная с Древней Руси, Московского царства и Российского государства IX-XVII вв., до современного периода отечественной истории. Издание предназначено для пограничных высших учебных заведений, кадетских корпусов и классов общеобразовательных школ, патриотического воспитания личного состава подразделений ФСБ России.

«Данные издания, несомненно, найдут своего читателя и особенно пригодятся будущим юристам — студентам и аспирантам юридических факультетов колледжей и вузов», — сказано в релизе.

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