Фонд «Посети Кавказ» открывает «горячую линию» для представителей туриндустрии СКФО в связи с распространением коронавируса

Работа «горячей линии» носит информационный и справочный характер и осуществляется в целях сбора и обработки информации от представителей туриндустрии СКФО, а также оперативного взаимодействия с органами власти, сообщает Комтуризма Ингушетии.

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«Основная задача «горячей линии» — наладить связь между бизнесом и органами власти по вопросам реализации принятых и принимаемых мер государственной поддержки. Для этого необходимо сообщить название, контакты и проблемы, с которыми столкнулась организация», — отметил генеральный директор фонда Станислав Аристов. ⠀⠀

Телефон «горячей линии» — 8-800-600-53-03.