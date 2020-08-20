Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился очень редкой книгой «В сердце гор»
Сын поэта Юсупа Чахкиева, Мурад Юсупович Чахкиев, преподнес в дар Национальной библиотеке Ингушетии сборник «В сердце гор», в который вошли стихи ингушских классиков Юсупа Чахкиева, Хаджи-Бекира Муталиева, Джемалдина Яндиева, Ахмета Ведзижева, Ахмета Хамхоева, Магомета Хашагульгова, сообщила пресс-служба учреждения.
По словам библиотекарей, это издание является библиографической редкостью. Книга вышла в Москве в издательстве «Молодая гвардия» почти сразу же после реабилитации ингушского народа, в 1959 году, тиражом 3 тысячи экземпляров, поэтому найти ее в настоящее время почти не представляется возможным.
«Наследие моего отца — наследие всего народа», — отметил даритель, вручая библиотекарям дарственную коллекцию книг, среди которых и упомянутый раритет.