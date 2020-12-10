Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новыми дарственными изданиями

Краеведческие фонды учреждения пополнят труды научных сотрудников, исследующих древнюю историю, традиции и обычаи ингушского народа, а также историю национального движения на Северном Кавказе. Это монография Лемки Агиевой «Культура уважения к старшему поколению и речевой этикет ингушей», сборник научных статей Байали Хайрова «Шумеро-ингушские связи (К постановке проблемы)», монография Тимура Матиева «Горское национальное движение в революциях и гражданской войне на Северном Кавказе (1917 — 1921)».

Вместе с новыми изданиями Ингушского НИИ фонд библиотеки пополнился еще одним экземпляром вышедшей в 2017 году монографии З. Х. Киевой и М. М. Султыговой «Современный ингушский язык. Лексикология и фразеология».

Также в библиотечный фонд вольется дарственное издание, поступившее из Чечни. Это библиографический указатель «Академик живописи Петр Захаров-Чеченец» (составитель Моххамед-Эмин Ибриев), выпущенный Союзом писателей ЧР. Указатель издан в 2020 году в Грозном и представляет собой первый свод источников, объединяющий большой массив информации о трагической судьбе известного талантливого художника XIX века, чеченца по национальности.

«Мы благодарны за эти дары, которые будут полезны читателям. Познакомиться с этими интересными изданиями можно в нашем читальном зале», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.