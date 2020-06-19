Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новой книгой Руслана Парова «Дни, что нами пройдены...»

Это не первая книга, переданная писателем в дар библиотеке, до этого фонд национально-краеведческого отдела пополнились двумя его повестями — «Цена ошибки» (2017) и «Вахара бирса талг1еш» («Суровые волны жизни») (2018). Все три книги Руслана Парова изданы в Назрани в ООО «КЕП».

В новый сборник «Дни, что нами пройдены...» вошло несколько произведений. В их числе давшая название книге одноименная повесть, повести «Подруги» и уже знакомая нашим читателям «Цена ошибки», а также рассказ на ингушском языке «Мазг1алера дувцараш».

«Во всех своих произведениях образы и характеры автор передает настолько колоритно и точно, что можно легко представить их в воображении, и читателю может даже показаться, что они срисованы со знакомых ему людей. У каждого складывается свое субъективное мнение о прочитанном произведении, поэтому мы предлагаем нашим читателям, прежде всего, прочитать самим названные здесь произведения, чтобы составить о них собственное суждение», — сказано в релизе.