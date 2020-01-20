Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился многотомным сборником публикаций об Идрисе Базоркине

0

Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился многотомным библиографическим трудом «Слово о Базоркине Идрисе» Якуба Патиева, который составитель передал в дар главному книгохранилищу республики, сообщает пресс-служба учреждения.

В 2020 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося писателя, классика и одного из основоположников ингушской литературы, общественного деятеля Идриса Муртузовича Базоркина. Сборник публикаций о нем ознаменовал значимую юбилейную дату для ингушского народа.

Поэт, публицист, главный редактор общенациональной газеты «Сердало» Якуб Патиев давно и целенаправленно занимается работой по исследованию творчества Базоркина, а также по сбору различных сведений, касающихся жизни классика. К этому его побуждает не только глубокий интерес к незаурядной личности и творческому дарованию классика, но еще и память о многолетней дружбе, которая связывала умудренного жизнью прославленного мастера слова и начинающего молодого поэта.

В тома нового труда Патиева вошли литературоведческие исследования, научные и публицистические статьи, очерки, воспоминания и другие публиковавшиеся в печати материалы многих авторов об Идрисе Базоркине.
Якуб Султанович и ранее передавал в дар библиотеке издания, автором, автором-составителем или составителем которых он являлся. Не раз становился соучастником реализации издательских проектов Национальной библиотеки как их составитель и редактор, а также автор некоторых вошедших в эти издания произведений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В декабре 2019 года индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии увеличился на 0,4%
Более 300 автомашин проверили ингушские автоинспекторы в ходе рейда
В Пседахе состоялась беседа для школьников о вреде наркомании
В Ингушетии 86-летний пенсионер скончался в результате наезда авто
В Ингушетии более 500 семей из Чечни нуждаются в улучшении жилищных условий
Ансамбль «Таргим» представил Ингушетию на фестивале «Мир танца» во Владикавказе
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
Шесть домов культуры откроются в Ингушетии в ближайшее время
Ингушский боец смешанных единоборств Мухаммад Плиев проведёт свой очередной поединок в Москве
В Ингушетии заработала «горячая линия» по некурительной никотинсодержащей продукции
Минсельхоз Ингушетии поддержал фермеров Пригородного района

Главное

Яндекс.Метрика

 