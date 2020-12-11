Фонд музея изобразительных искусств Ингушетии пополнился портретом ветерана ВОВ Магомета Иниевича Картоева

На холсте размером 90×65 см художник изобразил своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Картоева Магомета Иниевича, участника финской компании 1939-1940 гг. и боев за Севастополь и Крымский полуостров, героического штурма в освобождении Варшавы, участника прорыва польского города Грудзёндз, участника прорыва обороны немцев на плацдарме на западном берегу реки Нарев севернее Варшавы, участника прорыва мощного узла обороны немцев на нижнем течении реки Висла, в прорыве долговременной обороны немцев на западном берегу реки Одер и других боевых операциях.

«Родился Магомет Иниевич Картоев в 1918 году в селении Инарки (Кескем) Малгобекского района. В 1939 году отправился служить в армию, в кавалерийскую часть, как и многие горцы Северного Кавказа. После трёх месяцев службы началась советско-финская военная кампания, и солдата Картоева направили на фронт, где он прошёл суровые испытания. В 1941 году солдат Картоев Магомет вернулся на свою малую родину, и грянула Великая Отечественная война», — рассказала заместитель директора музея Асет Евлоева.

По ее словам, свой боевой путь Магомет Иниевич закончил в Берлине. Гвардии старший сержант демобилизовался в 1946 году, но родное село ему было суждено увидеть только через 11 лет. Вместе со своим народом Картоев Магомет Иниевич вернулся из Казахстана и вырастил большую семью. За боевые заслуги старший сержант Картоев награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне» и множеством благодарностей за участие в военных операциях.

«Портрет ветерана Великой Отечественной войны Картоева Магомета Иниевича займёт достойное место среди галереи портретов ингушских художников, изобразивших ветеранов и героев — уроженцев Ингушетии, достойно и храбро прошедших войну, вписав свои имена в общую победу над захватчиками», — отметила Асет Евлоева.