Фонд кино начал прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»

Заявки на оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием принимаются до 30 апреля 2020 года.

В соответствии с условиями получения средств на организацию кинопоказов, установить новое оборудование и начать платный кинопоказ следует до 31 декабря 2020 года. Сведения о показах необходимо передавать в Единую федеральную автоматизированную систему сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС). Кроме того, обязательными условиями получения субсидии являются пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% и регулярный кинопоказ не менее 100 дней в полугодие.

Напомним, нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», его реализация началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Куратор нацпроекта — заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель — министр культуры Ольга Любимова.