Фонд изобразительного искусства краеведческого музея Ингушетии пополнился новым экспонатом
Художник из Ассоциации ремесленников Ингушетии Идрис Фаргиев, передал в дар краеведческому музею республики свою работу «Сказочный закат», исполненную в технике гипсовая лепка, акрил, сухая кисть, сообщает пресс-служба учреждения.
«На картине изображен забытый домик у берега на фоне сказочного заката. На переднем плане экзотические деревья — бансай. Один взгляд на картину способен вызвать целую бурю эмоций, оживить воспоминания или положить начало новой мечте», — сказано в релизе.
Директор музея Магомед Сагов выразил благодарность талантливому художнику за подарок и пожелал ему творческих успехов и вдохновения для написания очередных шедевров.