Фонд изобразительного искусства краеведческого музея Ингушетии пополнился новым экспонатом

«На картине изображен забытый домик у берега на фоне сказочного заката. На переднем плане экзотические деревья — бансай. Один взгляд на картину способен вызвать целую бурю эмоций, оживить воспоминания или положить начало новой мечте», — сказано в релизе.

Директор музея Магомед Сагов выразил благодарность талантливому художнику за подарок и пожелал ему творческих успехов и вдохновения для написания очередных шедевров.