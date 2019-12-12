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Фонд изобразительного искусства краеведческого музея Ингушетии пополнился новым экспонатом

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Художник из Ассоциации ремесленников Ингушетии Идрис Фаргиев, передал в дар краеведческому музею республики свою работу «Сказочный закат», исполненную в технике гипсовая лепка, акрил, сухая кисть, сообщает пресс-служба учреждения.

«На картине изображен забытый домик у берега на фоне сказочного заката. На переднем плане экзотические деревья — бансай. Один взгляд на картину способен вызвать целую бурю эмоций, оживить воспоминания или положить начало новой мечте», — сказано в релизе.

Директор музея Магомед Сагов выразил благодарность талантливому художнику за подарок и пожелал ему творческих успехов и вдохновения для написания очередных шедевров.

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