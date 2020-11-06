Фонд Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова пополнился уникальными экспонатами

Ножи, ножницы, наперстки, бусины, 4 разновидности кресал, оселки (точильный камень), а также серьги-подвески и пинцет, представляющие наибольший интерес, передал музею на постоянное хранение Тамерлан Беков.

По его словам, старинные предметы были найдены на территории башен рода Бековых в Джейрахском районе.

«Каждый ингуш знает свои исторические корни и знает места нахождения своих родовых башен. Многие представители тейпов периодически принимают участие в реставрационных работах и очистке территории от сорняков и бытового мусора, оставшегося после посещения туристов», — рассказали в краеведческом музее.

При очередном визите в горную местность представители рода Бековых из селения Ляжги обнаружили обрушение одного из двух склепов. Обрушение произошло из-за того, что кто-то вынул угловые камни, а после сильного дождя из склепа вымыло много артефактов. Бековы как могли укрепили склеп, а предметы, найденные на территории древнего строения, были аккуратно собраны.

После реставрации артефакты пополнят выставочный зал археологии, где все желающие смогут их увидеть, пообещали музейные работники.