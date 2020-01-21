Фонд Ингушского диссертационного зала пополнился трудом кандидата сельхознаук Батыра Хамхоева

0

Фонд диссертационного зала Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новым научным трудом — диссертацией кандидата сельскохозяйственных наук Батыра Хамхоева «Повышение продуктивности картофеля путем совершенствования технологического процесса уборки в условиях Республики Ингушетия», сообщает пресс-служба учреждения.

Тема исследования молодого ученого актуальна не только потому, что производство картофеля занимает ведущее место в программе развития агропромышленного комплекса региона, но и потому, что картофелеводство традиционно было приоритетным направлением в хозяйственной жизни ингушского народа.

Батыр Хамхоев — преподаватель Ингушского государственного университета, депутат местного самоуправления сельского поселения Плиево, председатель Ингушского регионального отделения Российского союза молодых ученых. Он с пониманием относится к необходимости аккумулирования научных работ в фондах Ингушского диссертационного зала, как залог научного наследия ингушей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов обсудил вопросы сотрудничества с директором ФСИН России Калашниковым
Управление Роскомнадзора по Ингушетии проведет день открытых дверей
Кассовое исполнение подпрограммы по социально-экономическому развитию Ингушетии в 2019 году составило почти 99%
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в археологической экспедиции в Крым
Через год в Ингушетии стартует программа «Земский учитель»
Жителей Ингушетии приглашают к участию в международном конкурсе короткометражных фильмов о воде
В Ингушетии ожидаются снег и морозы
В Ингушетии водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП
В сельском поселении Плиево проведён срочный ремонт трансформаторной подстанции
Ингушский самбист Адам Талдиев стал победителем чемпионата МВД России в Санкт-Петербурге
В Министерстве культуры Ингушетии обсудили достижения первого года реализации нацпроекта «Культура»

Главное

Яндекс.Метрика

 