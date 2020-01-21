Фонд Ингушского диссертационного зала пополнился трудом кандидата сельхознаук Батыра Хамхоева

Тема исследования молодого ученого актуальна не только потому, что производство картофеля занимает ведущее место в программе развития агропромышленного комплекса региона, но и потому, что картофелеводство традиционно было приоритетным направлением в хозяйственной жизни ингушского народа.

Батыр Хамхоев — преподаватель Ингушского государственного университета, депутат местного самоуправления сельского поселения Плиево, председатель Ингушского регионального отделения Российского союза молодых ученых. Он с пониманием относится к необходимости аккумулирования научных работ в фондах Ингушского диссертационного зала, как залог научного наследия ингушей.