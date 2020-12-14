ФНС взыскивает с жителей Малгобекского района Ингушетии «старые» долги

«Рейды прошли в сельских поселениях Аки-Юрт и Новый Редант Малгобекского района. До населения была доведена информация о суммах налогов к уплате. Представители местной власти также рекомендовали жителям уточнять задолженность и своевременно оплачивать налоги», — сказал собеседник.

По его словам, в завершение рейда должникам были выписаны квитанции по оплате на определенную сумму.

«Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться в населенных пунктах Малгобекского района регулярно», — добавил собеседник.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Ингушетии перешли к расчету налога на недвижимость исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.

Согласно документу, с 2020 года при расчете налога на имущество в регионе будет использоваться только кадастровая стоимость.