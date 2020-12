Финальный бой: «Ростелеком» завершил серию турниров по игре World of Tanks на Юге

Киберсоревнования в связи с пандемией коронавирусной инфекции проходили в онлайн-формате. В виртуальных баталиях победу одержала краснодарская команда RELAX, второе место завоевали астраханские игроки из команды NoMERCY, и почетное третье место досталось команде из Кабардино-Балкарии «Псевдозники». Приз зрительских симпатий за самоотверженную игру и волю к победе заслужила команда Nice Team из Ростова.

Победители соревнований получили призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming, а также бесплатное подключение к тарифу «Игровой» с премиум-аккаунтом для игры World of Tanks, включающим эксклюзивный танк Т-44-100 (Р).

«К концу года обычно проходит множество активностей среди различных блогеров и устроителей турниров, но мы очень рады, что смогли поучаствовать в этом игровом ивенте от «Ростелекома». Во время всего турнира была спокойная и уютная атмосфера. Нам было очень приятно сыграть с самыми сильными игроками Северного Кавказа, и, конечно, же достойно победить. Будем рады теперь представлять Юг на новых турнирах!», — поделился впечатлениями Данил Галушко, капитан команды RELAX из Краснодара.

Все матчи «Южной битвы-2020» транслировались в прямом эфире в YouTube. В общей сложности их посмотрели более 41000 зрителей и около 2000 фанатов игры. Запись эфиров отборочных и финальных боев доступны на канале стримера Артема Кузнецова (IIomudop_MSK).

«Межрегиональные турниры по World of Tanks уже стали традицией на Юге, но с переходом социальных активностей в онлайн для нас такие мероприятия создали новый вызов. И у нас получилось. Мы рады, что несмотря на пандемию и ограничения мы смогли опробовать новый формат проведения, благодаря чему значительно расширилась зрительская аудитория танковых сражений. Уверен, что вне зависимости от формата, их популярность будет только расти», — отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком».

В следующем году организаторы планируют продолжить проведение турниров по World of Tanks, расширить их охват и предложить новые форматы участия.

Специально для геймеров «Ростелеком» разработал тариф «Игровой» с низким пингом, который предлагает уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

В этом году компания продолжила развитие игровых экосистемы и презентовала роутер «Игровой» с искусственным интеллектом. В числе его преимуществ — поддержка скорости Wi-Fi до 2 Гбит/с, низкий пинг и приоритизация игрового трафика.

