Финалисты конкурса «Вместе с Россией» сестры Матиевы передали в дар музею изобразительных искусств свои работы

Юные художницы, чьи работы представлены на итоговой выставке работ, посвященных 250-летию единения Ингушетии с Россией, подарили музею свои работы «Мгновения истории» и «Под надежной защитой».

По словам директора учреждения Любови Тумгоевой, работы замечательных художниц были отмечены жюри конкурса за оригинальное исполнение темы конкурса и оригинальные сюжеты.

«На работы Асет и Хавы Матиевых невозможно было не обратить внимания, — сказала она. — Члены жюри были единодушны во мнении, что написанные в жанре плакатного искусства работы тонко и ясно раскрыли тематику конкурса и передали её в оригинальных сюжетах. На мой взгляд, фотографии этих работ украсили бы республику, празднующую 250-летие единения с Россией, так как изображенные на них сюжеты очень символичны».