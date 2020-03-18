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Финалисты конкурса «Вместе с Россией» сестры Матиевы передали в дар музею изобразительных искусств свои работы

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Финалисты конкурса «Вместе с Россией» Асет и Хава Матиевы передали в дар ингушскому музею изобразительных искусств свои работы, сообщает пресс-служба учреждения.

Юные художницы, чьи работы представлены на итоговой выставке работ, посвященных 250-летию единения Ингушетии с Россией, подарили музею свои работы «Мгновения истории» и «Под надежной защитой».

По словам директора учреждения Любови Тумгоевой, работы замечательных художниц были отмечены жюри конкурса за оригинальное исполнение темы конкурса и оригинальные сюжеты.

«На работы Асет и Хавы Матиевых невозможно было не обратить внимания, — сказала она. — Члены жюри были единодушны во мнении, что написанные в жанре плакатного искусства работы тонко и ясно раскрыли тематику конкурса и передали её в оригинальных сюжетах. На мой взгляд, фотографии этих работ украсили бы республику, празднующую 250-летие единения с Россией, так как изображенные на них сюжеты очень символичны».

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