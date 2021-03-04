Филиал «Россельхозцентра» в Ингушетии провел профильную экскурсию для школьников

Мероприятие прошло в рамках профориентационного проекта, в процессе реализации которого опытные специалисты знакомят учащихся с сельским хозяйством, стараются привить у детей любовь к растениеводству, привлечь их к работе на земле.

«Агрономы периодически читают ребятам лекции, проводят с ними практические занятия, устраивают для них различные конкурсы на тему растениеводства, организовывают экскурсии. На этот раз девятиклассникам рассказали и показали, как проводится анализ семян яровых культур на посевные качества. Этой работой как раз сейчас и заняты специалисты отдела семеноводства — в республике начался сев яровых культур», — рассказали в Россельхозцентре газете «Ингушетия» о проекте, в котором они принимают участие, как просвещающая сторона.

По итогам проведенного занятия школьники узнали, как определяются энергия прорастания семян, их влажность, масса 1000 семян, разбор навесок на чистоту и многое другое. Некоторые из ребят даже попробовал себя в роли работника лаборатории — они, хоть и не ловко, но помогли опытным специалистам в проведении исследований.

«После экскурсии по нашей испытательной лаборатории лексикон учеников пополнился такими специфическими словами, как пурка, сушильный шкаф, бюксы, растильня — эти и другие слова, до сих пор неизвестные для них, стали знакомы юным агрономам. Вполне возможно, что в будущем кто-то из школьников свяжет свою жизнь с сельским хозяйством и эти слова станут для них повседневными», — считает руководитель ингушского филиала «Россельхозцентра» Керим Белхароев.