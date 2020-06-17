Филиал Россельхозцентра по Ингушетии представил ежегодный «Обзор фитосанитарного состояния посевов и сельхозкультур»

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Филиал Россельхозцентра по Ингушетии представил ежегодный «Обзор фитосанитарного состояния посевов и сельхозкультур», в котором отражается информация о текущей ситуации на сельхозугодиях республики с прогнозом на предстоящий год.

«Обзор» — это практическое пособие по защите растений для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и других землепользователей республики, сообщили в ведомстве.

В справочнике специалисты филиала, помимо специальных химических препаратов от болезней и вредителей растений, предлагают также народные средства их защиты. Скажем так, народные советы для ЛПХ, дачников и огородников. Тираж указанного пособия ограничен.

В «Обзоре» есть новая рубрика «Народные советы садоводам и огородникам». Предлагаются некоторые выдержки из неё:

1. Горчица — против тлей и клещей. Опрыскивание.

10 г порошка горчицы настаивают 48 часов в одном литре воды, затем добавляют четыре литра воды.

2. Березовый деготь — против колорадского жука. Опрыскивание.

100 г дегтя разводят в 10 литрах воды.

3. Зола древесная, соломенная — против личинок колорадского жука

Опыливание растений золой.

4. Липкие способы истребления: горячий битум, смола или густой вазелин. Против крестоцветных блошек.

На древесную или металлическую раму натягивают парусину, которую смазывают липким составом, проводят ею над грядкой несколько раз. Жучки прилипают к парусине. Парусину и раму можно заменить доской, смазанной с нижней стороны липким составом.

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