Филиал Россельхозцентра по Ингушетии представил ежегодный «Обзор фитосанитарного состояния посевов и сельхозкультур»

«Обзор» — это практическое пособие по защите растений для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и других землепользователей республики, сообщили в ведомстве.

В справочнике специалисты филиала, помимо специальных химических препаратов от болезней и вредителей растений, предлагают также народные средства их защиты. Скажем так, народные советы для ЛПХ, дачников и огородников. Тираж указанного пособия ограничен.

В «Обзоре» есть новая рубрика «Народные советы садоводам и огородникам». Предлагаются некоторые выдержки из неё:

1. Горчица — против тлей и клещей. Опрыскивание.

10 г порошка горчицы настаивают 48 часов в одном литре воды, затем добавляют четыре литра воды.

2. Березовый деготь — против колорадского жука. Опрыскивание.

100 г дегтя разводят в 10 литрах воды.

3. Зола древесная, соломенная — против личинок колорадского жука

Опыливание растений золой.

4. Липкие способы истребления: горячий битум, смола или густой вазелин. Против крестоцветных блошек.

На древесную или металлическую раму натягивают парусину, которую смазывают липким составом, проводят ею над грядкой несколько раз. Жучки прилипают к парусине. Парусину и раму можно заменить доской, смазанной с нижней стороны липким составом.