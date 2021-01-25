Февраль усложнит жизнь автолюбителям новым законом

Для начала автовладельцу необходимо обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности изменения в конструкции автомобиля. Вынесенное ею заключение должно быть внесено в реестр Минэкономразвития.

Далее, как сообщает «Российская газета», со всеми указанными документами нужно обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.

«После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития.

Далее нужно пройти техосмотр. А потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности», — пишет издание.

Таким образом, с 1 февраля основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений в конструкцию может стать отсутствие заключения лаборатории не внесенное в реестр Минэкономразвития. Если в реестр не будет внесен протокол испытаний, то это также может стать основанием для отказа в выдаче свидетельства о соответствии транспорта требованиям безопасности.