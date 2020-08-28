«Фестиваль уличного кино» пройдет в Летнем амфитеатре Назрани

«Концепция нашего мероприятия — это смотр короткометражных фильмов молодых режиссеров со всей России, при этом люди могут проголосовать светом фонарика за лучшую картину. В этом году у нас отличные фильмы и звездные составы», — рассказала Патокина.

По ее словам, в конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошлого года, в том числе «Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, в фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, «Обмен» Аксиньи Гог, «Белым по черному» Андрея Мамыкина и другие

В течение всего фестиваля проходит зрительское голосование в каждом городе. Голоса суммируются по всей стране и на торжественной церемонии закрытия объявляется народный победитель, который получает главный приз — грант в 1 500 000 рублей на упаковку полнометражного дебюта.

«Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до пяти минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии», — рассказал основатель «Фестиваля уличного кино» Александр Щеряков.

«Фестиваль уличного кино» появился в 2014 году на Дальнем Востоке России. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. Ежегодный смотр проходит в летнее время на улицах, стадионах и центральных площадях. Обширная параллельная программа с культурными и образовательными мероприятиями, ярмарками, стрит-арт акциями, встречами с известными деятелями кино и телевидения превращает бесплатные кинопоказы в настоящий городской праздник. Генеральным партнером фестиваля этого года является онлайн-кинотеатр МТС ТВ.

Начнется мероприятие в Летнем амфитеатре в 16:00. Вход свободный.