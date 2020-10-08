«Мы точно найдем деньги, чтобы поддерживать садоводов, надо просто разработать правильный прозрачный механизм, чтобы он был равным для всех людей, чтобы нигде никого не обижал, ни дискриминировал, и надо это делать, если это действительно приносит людям хороший доход», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, до совещания в Магасе с участием Главы региона Махмуда-Али Калиматова вице-премьер России посетил ряд крупных объектов АПК в регионе, в том числе «Агрокомплекс Сунжа» и ООО «Сад-Гигант Ингушетия».

ООО «Сад Гигант-Ингушетия» с декабря 2015 года выделено из ОАО «Братцевское» и стало самостоятельным агропромышленным предприятием, сохранив площади садов, которые расширены до 1 тыс. га. Основным направлением его деятельности по-прежнему останется выращивание яблок по интенсивной итальянской технологии.

Первые сады предприятие заложило в 2013 году в сельском поселении Нестеровское Сунженского района.

Закладка садов велась в три этапа. В рамках первой очереди произведена посадка саженцев на территории 243 га до 2014 года; на втором этапе в период — с 2016 по 2017 год — площади расширены на 325 га.

Третий, заключительный этап, предусматривал посадку на территории 432 га до конца 2019. Сады орошаются водами горной реки Асса, поступающими в специально построенные водоемы по каналу «Асса-Сунжа». К деревьям, в прикорневую часть, вода подается автоматизированной системой капельного орошения. Специалисты используют новейшие разработки техники и оборудования, производимого мировыми лидерами в отрасли садоводства.