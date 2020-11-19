Федеральные трассы в Ингушетии подготовлены к зиме

Зимой дорожники освобождают трассы от снежных заносов и лавин, очищают проезжую часть от снега, а также борются с наледями и скользкостью. Помимо этого, расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, устраняют снежные валы на обочинах, а также очищают дорожные знаки, барьерное ограждение, светофоры и направляющие устройства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Упрдор «Кавказ».

«Против зимней скользкости, которая возникает на поверхности дорожных покрытий из-за отложения снега и образования льда, заготовлено более 8 тыс. тонн песчано-соляной смеси, образцы которой успешно прошли лабораторные испытания. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с повышенным содержанием твердых реагентов и хлоридов», — сказал собеседник издания.

По его словам, дополнительно проверены безопасные места стоянок для автомобилей и маршруты объездов во время ликвидации возможных ЧС.

Отмечается, что в целях повышения оперативности действий вся дорожная техника подключена к системе навигационно-диспетчерского контроля «Дортранснавигация» на базе системы «ГЛОНАСС». Для дорожников и спецтехники оборудовано отапливаемое помещение и две теплые стоянки.

Для отслеживания температуры поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлены дорожные метеостанции.

Специалистами ФКУ Упрдор «Кавказ» налажено круглосуточное взаимодействие с Управлениями МЧС и ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Круглосуточный телефон диспетчерской службы Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ»: 8 (8793) 33-11-59.

Напомним, в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится 42,5 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ингушетии. Это трассы Р-217 «Кавказ» и подъезд к городу Магас.