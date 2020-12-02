Федеральное агентство по делам молодежи поддержало проекты представителей Ингушетии

На встрече обсуждалась реализация проектов от Ингушетии, получивших грантовую поддержку, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Представители ФАДМ отметили проекты сотрудника Постпредства Магомеда Барханоева «Патриотический кинематограф» и «Наши герои», и обсудили другие перспективные проекты ребят из Ингушетии.

Начальник отдела грантовой поддержки подчеркнул чрезвычайную значимость существующих дружественных отношений между ведомствами и необходимость дальнейшего плодотворного сотрудничества.