Федеральное агентство по делам молодежи поддержало проекты представителей Ингушетии

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В Федеральном агентстве по делам молодежи состоялась рабочая встреча сотрудников Постоянного представительства Республики Ингушетия с руководством отдела грантовой поддержки.

На встрече обсуждалась реализация проектов от Ингушетии, получивших грантовую поддержку, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Представители ФАДМ отметили проекты сотрудника Постпредства Магомеда Барханоева «Патриотический кинематограф» и «Наши герои», и обсудили другие перспективные проекты ребят из Ингушетии.

Начальник отдела грантовой поддержки подчеркнул чрезвычайную значимость существующих дружественных отношений между ведомствами и необходимость дальнейшего плодотворного сотрудничества.

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