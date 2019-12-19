Федеральная служба исполнения наказаний и общественные наблюдатели приняли участие в «Прямом разговоре»

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, начальники структурных подразделений ФСИН России, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб, председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих, начальники территориальных органов ФСИН России, руководители и члены ОНК всех регионов.

Республику Ингушетия представили начальник ОФСИН полковник внутренней службы Андрей Мельников, помощник начальника отдела по правам человека в УИС майор внутренней службы Азраил Харсиев, председатель ОНК региона Аюб Цуров и член ОНК Ингушетии Шамсудин Боков.

На совещании обсуждались вопросы медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, трудовой адаптации, улучшения коммунально-бытовых условий содержания под стражей, перевозки осужденных, состояние тюремных библиотек, также поднимались вопросы повышения престижа службы в УИС, материально-бытового обеспечения сотрудников ведомства.

В региональном ОФСИН на протяжении многих лет налажено конструктивное взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией Республики Ингушетия. Правозащитники регулярно посещают следственный изолятор города Карабулак, проводят беседы с лицами, находящимися под стражей. По информации пресс-службы ведомства исполнения наказаний, ежеквартально проводятся рабочие встречи, а также ежемесячно проводятся «Прямые линии» для населения, в рамках которых все обратившиеся граждане оперативно могут получить квалифицированную консультационную и юридическую помощь.