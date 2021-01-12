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Федерация дзюдо России поздравила тренера Юнуса Оздоева с днём рождения

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Заслуженный тренер России, вице-президент Межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо Северо-Кавказского федерального округа», тренер-преподаватель по дзюдо государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки Республики Ингушетия» Юнус Хосботович Оздоев отметил своё 61-летие.

«Высокий профессионализм и активность в работе, глубокие знания, преданность делу и накопленный опыт позволяют Юнусу Хосботовичу с успехом справляться со всеми поставленными задачами. Спортивная работа, которую он ведёт в Ингушетии, является образцом и примером для подражания», — отметили в Федерации дзюдо России.

Воспитанник Юнуса Оздоева — Хасан Халмурзиев. Его золотая медаль на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро стала для России первой в истории олимпийской победой дзюдоистов в весовой категории до 81 кг.

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