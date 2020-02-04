Бокс

Федерация бокса России проводит обучающий семинар для ингушских тренеров

0

С 5 по 8 февраля в Назрани пройдёт семинар повышения квалификации для тренеров по боксу.

Организаторами семинара выступают Федерация бокса России совместно с Федерацией бокса Ингушетии, сообщили в пресс-службе спортивного ведомства региона. Семинар проводит заслуженный тренер России, тренер сборной России по боксу Сергей Анохин.

Участники прослушают курс лекций о спортивных нормативах, о новых правилах технической безопасности во время тренировок, оказании первой медицинской помощи пострадавшему, соблюдении спортивного режима и о многом другом. Тренеры, прошедшие обучение, получат сертификат о повышении квалификации.

Начало мероприятия 5 февраля — в 15:00. С 6 по 8 февраля — в 10:00 ч. Местом проведения мероприятия выбран специализированный зал бокса в Назрани. Участникам необходимо иметь при себе фотографию 3×4 и копию паспорта. Подробности по телефону +7 906 488 90 10.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Новом Реданте прошло мероприятие, посвящённое годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом
В Ингушетии проходит республиканский конкурс детского рисунка «Мой прадед-победитель»
Госархив Ингушетии посетила представитель Российского государственного архива научно-технической документации
Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела гражданина Таджикистана
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная героям Сталинграда
В Пседахе прошел час истории, посвященный Долаковскому бою
В Минкультуры Ингушетии обсудили возрождение элементов старинных народных танцев
Библиотека музея изобразительных искусств Ингушетии пополнилась новыми дарственными изданиями
Руководитель «Ингушавтотранса» стал фигурантом дела о сокрытии налогов на 46 млн руб.
Ингушские школьники успешно выступили на XIV Международной конференции «Образование. Наука. Профессия»
В сельском поселении Троицкое провели ремонт системы уличного освещения

Главное

Яндекс.Метрика

 