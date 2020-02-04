Федерация бокса России проводит обучающий семинар для ингушских тренеров

Организаторами семинара выступают Федерация бокса России совместно с Федерацией бокса Ингушетии, сообщили в пресс-службе спортивного ведомства региона. Семинар проводит заслуженный тренер России, тренер сборной России по боксу Сергей Анохин.

Участники прослушают курс лекций о спортивных нормативах, о новых правилах технической безопасности во время тренировок, оказании первой медицинской помощи пострадавшему, соблюдении спортивного режима и о многом другом. Тренеры, прошедшие обучение, получат сертификат о повышении квалификации.

Начало мероприятия 5 февраля — в 15:00. С 6 по 8 февраля — в 10:00 ч. Местом проведения мероприятия выбран специализированный зал бокса в Назрани. Участникам необходимо иметь при себе фотографию 3×4 и копию паспорта. Подробности по телефону +7 906 488 90 10.