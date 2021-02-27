Здравоохранение

ФАП в Ингушетии получил новую мебель и медоборудование после обращения персонала к «Единой России»

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Единороссы приобрели для фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Барсуки Назрановского района новую мебель и медицинское оборудование, так как по проекту было заложено только здание, также там заменили ламинат, плитку, обновили стены.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

По его словам, лечебно-профилактическое учреждение построили в 2019 году благодаря программе устойчивого развития сельских территории, но работа подрядчика вызывали ряд нареканий.

«Медперсонал ФАП обратился в общественную приемную «Единой России» с просьбой исправить недочеты. Секретарь Ингушского регионального отделения партии Михаил Илезов незамедлительно отреагировал на озвученную проблему и совместно с руководителем общественной приемной взял под контроль решение вопроса», — рассказал представитель пресс-службы.

В лечебном учреждении первичного звена теперь созданы все условия, для оказания качественной помощи больным.

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