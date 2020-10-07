Фальшивый судья Арбитражного суда Чечни раскатывал на машине по Малгобекскому району Ингушетии

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Сотрудники полиции задержали местного жителя с липовым удостоверением судьи за 2 тыс. руб., сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«На посту ДПС «Маяк-12» сотрудниками малгобекской полиции остановлена автомашина ВАЗ-21099 под управлением 52-летнего жителя села Верхние Ачалуки. Мужчина предъявил правоохранителям служебное удостоверение судьи Арбитражного суда Чеченской Республики», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что со слов мужчины, удостоверение судьи он приобрел у неизвестного лица в августе 2018 в Грозном за 2 тыс. рублей.

В действиях «судьи» усматриваются признаки преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Гражданин обязан явкой.

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