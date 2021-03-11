Факультет педагогики и методики начального образования ИнгГУ отпраздновал свое 3-летие

В честь этого события студенческий актив факультета ПМНО организовал для своих преподавателей и сокурсников мероприятие, на котором будущие педагоги исполнили песни и веселые зарисовки на тему студенческой жизни в ИнгГУ, а также подготовили для приглашённых сюрпризы.

Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере, а в конце мероприятия студентки факультета организовали торжественный фуршет.