Факультет педагогики и методики начального образования ИнгГУ отпраздновал свое 3-летие

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В Ингушском государственном университете отпраздновали 3-летие факультета педагогики и методики начального образования, сообщила пресс-служба вуза.

В честь этого события студенческий актив факультета ПМНО организовал для своих преподавателей и сокурсников мероприятие, на котором будущие педагоги исполнили песни и веселые зарисовки на тему студенческой жизни в ИнгГУ, а также подготовили для приглашённых сюрпризы.

Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере, а в конце мероприятия студентки факультета организовали торжественный фуршет.

 

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